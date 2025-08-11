Calasca ha celebrato la festa di San Valentino

A Calasca la festa di San Valentino è stata caratterizzata dal trasporto dell’urna contenente le reliquie del patrono, circostanza verificatasi in precedenza nel 2000 e nel 2005. Il programma ha previsto, nella serata di sabato, una fiaccolata dalle frazioni verso la piazza di Antrogna, con ingresso in chiesa e collocazione dell’urna sotto la cupola. Domenica 10 agosto si sono svolte la Messa militare, la celebrazione solenne e una processione straordinaria dell’urna per le vie del borgo. Nel pomeriggio hanno avuto luogo il vespro solenne e la processione eucaristica.

Nel corso della giornata, la Milizia Tradizionale di Calasca ha attribuito a Renato Lometti, direttore per 48 anni, il titolo di “direttore onorario perpetuo”. La giornata si è conclusa con un momento conviviale.

Le celebrazioni religiose proseguiranno il 12 e il 14 agosto con le iniziative in onore della Madonna della Gurva, che comprenderanno il rinnovo dell’incoronazione da parte del cardinale Angelo Bagnasco.