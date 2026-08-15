L'odore di fumo degli incendi in Ossola raggiunge il Vallese

‘’Incendi in Piemonte: l'odore di fumo arriva fino al Vallese. Il fumo degli incendi boschivi che devastano la Val d'Ossola è percepibile anche in Svizzera. In Vallese, l'odore raggiunge persino alcune valli, come la Val de Bagnes e la Val Visp’’.
Così titola oggi, 14 agosto, Le Nouvelliste. Il quotidiano svizzero che rimarca come ‘’gli incendi boschivi che imperversano da diversi giorni nella Val d'Ossola, in Italia , non lontano dal confine italo-svizzero, non sono ancora sotto controllo. L'odore di fumo si avverte persino in Svizzera, in particolare nell'Alto Vallese’’.