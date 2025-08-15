Alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche ossolane con Lusenvino

Torna anche quest’anno a Domobianca365 “Lusenvino”, la rassegna enogastronomica che promuove le eccellenze enogastronomiche ossolane. Domenica 17 agosto a partire dalle 11.00 il bosco di larici dell’Alpe Foppiano, a circa 10 minuti a piedi dal parcheggio di Domobianca, ospita stand di degustazione di oltre 20 produttori del territorio.

Un’esperienza gastronomica unica per presentare e promuovere le eccellenze del territorio ossolano e piemontese: vini, spesso prodotti a base Nebbiolo, ibridati con vitigni internazionali, formaggi d’alpe e prodotti caseari di capra, insaccati di maiale e selvaggina, lardo, mortadella.

Il ticket del costo di 25 euro è acquistabile online in prevendita o in loco il giorno dell’evento alla biglietteria situata alla partenza degli impianti, permetterà il giro di degustazioni e, nel caso della vendita online, anche la risalita in seggiovia.

Queste le aziende presenti con il proprio stand: per i vini Cantine Garrone, Cantina di Tappia, azienda agricola Edoardo Patrone, azienda agricola Cà da l’Era, istituto agrario Fobelli, La Piemontina; per il cibo, polenta di Beura, Alveare Ossolano, Apicoltura Dea, Arsciol Vagna, Accademia dei Runditt, Negrini, Della Piazza, Barin.

L’estate di Domobianca365 prosegue ricca di eventi, sport e attività per famiglie. Un’offerta completa con percorsi trekking, gite in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio) e le vertiginose discese di downhill. Due le seggiovie aperte sino a fine agosto tutti i giorni così come il Bike Park e il Parco Avventura, con i suoi 4 percorsi con passaggi sospesi tra larici e pini adatti a tutti anche alle persone con disabilità. Per i più piccoli lo spazio del Kinder Park, di fronte al parcheggio, il tubing per le discese con i gommoni e il nuovo megagonfiabile collocato nella zona antistante la Baita Motti insieme alla pista di legno per le biglie.

Aperti anche i tre i punti ristoro: LuseBar, per colazioni, spuntini e aperitivi musicali, il rifugio Baita Motti, self service gourmet con i piatti rivisitati della cucina di montagna e lo Skibar, all’arrivo della seconda seggiovia, aperto per pranzi con vista sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti.