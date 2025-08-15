Raccolta differenziata di carta e cartone: nel 2024 il Vco ha superato i 23.000 quintali

Secondo il 30° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone, pubblicato da Comieco, il Verbano-Cusio-Ossola ha raccolto quasi 23.000 tonnellate di carta e cartone nel 2024, con un valore pro-capite superiore ai 100 kg per abitante.

Questi dati posizionano il Vco tra le province più virtuose del Piemonte per la gestione dei rifiuti cellulosici, contribuendo in maniera significativa alla crescita regionale, che ha registrato un aumento del 3,1% rispetto al 2023. Il Piemonte ha infatti superato complessivamente le 317.000 tonnellate di carta e cartone raccolte.

Comieco sottolinea che la regione si conferma tra le più efficienti a livello nazionale, con un tasso di intercettazione dei rifiuti cellulosici intorno al 14,4%, terzo migliore in Italia. La raccolta nel Vco si distingue per un livello di attenzione e partecipazione da parte dei cittadini e degli enti locali, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati anche dall’Unione Europea.