Ferragosto alla Lucciola: una giornata di festa tra cibo, musica e balli

Una nuova giornata di festa alla Lucciola di Villadossola. Oggi, per la giornata del 15 agosto, sono tanti gli appuntamenti in programma tra buon cibo, musica dal vivo e non solo. Si inizia con il tradizionale pranzo di Ferragosto, per poi spostarsi nel pomeriggio tra la balera e l’area pianobar. Alle 15.00 in balera pomerigio danzante con Lando Landi, mentre alle 15.30 al pianobar la musica del duo D Soul con Alice Greco alla voce e percussioni e Diego Gianfardoni alla chitarra e basso acustico che propongono un repertorio pop, rock, blues e funky. Alle 18.00 spazio invece a Piero Pratesi per un aperitivo in vinile con un tuffo negli anni ’70 e ’80. Sempre alle 18.00 all’area giochi uno spettacolo di intrattenimento per i bambini e il laboratorio “Da dove vengono le bolle?”.

La cena, sempre con menu regionale, è dedicata questa volta al Lazio. La serata prosegue poi all’area spettacoli: alle 21.30 con la musica folk celtica dei Celtic Flag, mentre dalle 23.00 in poi il dj set di Radio Manila con musica dance degli anni ’80 e ’90. Sempre alle 21.30 si torna a ballare in balera con l’orchestra Barbara & Luca Project.