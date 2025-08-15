 / Attualità

Attualità | 15 agosto 2025, 08:10

Estate in sicurezza, la polizia di Stato al fianco dei cittadini

Gli agenti di tutti i reparti sono impegnati sulle principali arterie stradali, ferroviarie e aeree

Estate in sicurezza, la polizia di Stato al fianco dei cittadini

Nell’ambito della grande mobilità estiva, che vede milioni di italiani muoversi su tutto il territorio nazionale per ricongiungersi con i propri affetti lontani o per raggiungere i luoghi di vacanza, la polizia di Stato, con l’impegno delle donne e degli uomini delle sue specialità, è vicina ad ogni viaggiatore. La polizia stradale sulle arterie di grande viabilità, la polizia ferroviaria nelle stazioni e sui treni e il reparto volo dall’alto sono impegnati ogni giorno per assicurare la massima sicurezza negli spostamenti.

Lungo le strade e autostrade, la polizia stradale è presente con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per l’incolumità, promuovendo la prudenza e la responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie, dove arrivi e partenze si intrecciano, gli operatori della polizia ferroviaria sono impegnati nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo una presenza rassicurante su chi ha scelto di viaggiare in treno.

E dall’alto, gli aeromobili e gli elicotteri del reparto volo vigilano sulla mobilità stradale e ferroviaria, monitorando i viaggiatori in movimento e scorgendo situazioni di rischio ed emergenza.

Comunicato Stampa Polizia

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore