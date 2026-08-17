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Cronaca | 17 agosto 2026, 12:00

Un 62enne trasferisce le sue armi in un altro domicilio senza comunicarlo: scatta il sequestro

Bassa Ossola, l'uomo è stato colto in flagrante durante un controllo dei Carabinieri

Un 62enne trasferisce le sue armi in un altro domicilio senza comunicarlo: scatta il sequestro

Nel corso del lungo ponte di ferragosto i carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato una serie di controlli su tutto il territorio della provincia.

In particolare, tra gli interventi effettuati, i carabinieri della Compagnia di Verbania hanno deferito un 62enne della bassa Ossola poiché a seguito di un controllo sui soggetti titolari di porto d’armi hanno verificato che lo stesso aveva spostato le proprie armi, legalmente detenute, presso un altro domicilio senza darne comunicazione, così come previsto dalla normativa di settore. Le armi sono state poste sotto sequestro preventivo.

Comunicato Stampa Carabinieri

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