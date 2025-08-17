Elisa Longo Borghini si racconta su ''Sette'', l'inserto del Corriere della Sera

‘’Mungo le mucche per non scordare le mie origini’’. E’ il titolo del servizio che ‘’Sette’’ - l’inserto del Corriere della Sera -dedica a Elisa Longo Borghini. Un articolo di un paio di pagine, nel quale Florian a Rullo racconta la storia della ciclista di Ornavasso dopo la vittoria, per il secondo anno, del Giro d’Italia donne. Un pezzo che racconta come Elisa, figlia d’arte, sia entrata nel mondo del ciclismo a 9 anni. ‘’Ho scelto la bici grazie a mio fratello Paolo’’ racconta Elisa, che parla di papà Nando e mamma Guidina, ma anche del suo compagno Jacopo, sposato due anni fa. Un bel pezzo sulle sue emozioni, sui sogni e i programmi di questa campionessa nostrana che non ha mai perso la sua semplicità.

Peccato solo l’imprecisione della giornalista che scrive che Guidina ‘’è scresciuta nel Verbano (????) e vive a Ornavasso, provincia di Verbania (????)’’. Una provincia che non esiste.