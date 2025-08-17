Torna il "Fuori tutto": negozi aperti per la fine dei saldi estivi

Confermato, anche per il 2025, il “Fuori tutto” a Domodossola. L’evento è sostenuto dall’amministrazione comunale che, come si legge in una delibera, mira alla “messa in atto di azioni strategiche che possano fornire sostegno al commercio e alle attività cittadine in generale”. Si terrà dunque giovedì 21 e venerdì 22 agosto, dalle 19.30 alla mezzanotte, la manifestazione che segna la fine dei saldi estivi, con le attività commerciali del centro città che potranno rimanere aperti in orario serale ed esporre i loro articoli all’esterni dei negozi.

L’evento, che si tiene ormai da dieci anni, è organizzato dall’ufficio attività produttive, che anche quest’anno ha risposto positivamente alla richiesta di Confcommercio Alto Piemonte di riproporlo in un’ottica di sostegno al commercio e alle attività cittadine.

L’amministrazione comunale di Domodossola avvisa inoltre la cittadinanza che in occasione del “Fuori tutto” è prevista la temporanea chiusura al traffico, con divieto di sosta, delle vie del centro città, dalle 19.00 alle 24.00 del 21 e 22 agosto. La circolazione sarà vietata nelle seguenti vie: corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi, piazza della Chiesa, via Mellerio, via Osci, via Beltrami, via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, via Bagnolini, via Galletti (fino all’intersezione con via Cavallotti). Il divieto di sosta sarà disposto in via Binda nei parcheggi antistanti ai numeri civici 7 e 65 e in corso Moneta ai civici 46, 48 e 50.