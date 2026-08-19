Tecnologia e cardio-protezione: VCO Defibrillatori rivoluziona il settore e stoppa i costi dei vecchi Dae

La tecnologia per la salute compie un salto in avanti e segna la fine dell'era dei vecchi dispositivi salvavita. VCO Defibrillatori, primo punto fisico in Italia dedicato a vendita e assistenza con sede a Domodossola, lancia un segnale chiaro al mercato: continuare a investire risorse nella manutenzione di apparecchiature obsolete non è più sostenibile né sicuro.

Con il passare degli anni, i defibrillatori datati perdono affidabilità e generano costi sproporzionati per la continua sostituzione di consumabili, batterie ed elettrodi. L'evoluzione tecnologica permette oggi di accedere a dispositivi Made in Italy di ultima generazione che abbattono drasticamente le spese di gestione. Grazie ai sistemi di autotest giornalieri integrati, i nuovi DAE monitorano autonomamente il proprio stato di funzionamento senza la necessità di complessi e onerosi controlli di scarica annuali (sempre nel rispetto della scheda tecnica del produttore).

Oltre 50 Amministrazioni Comunali tra il Verbano-Cusio-Ossola e la Lombardia hanno già scelto di stare al passo con i tempi, rottamando i vecchi apparecchi e scegliendo l'efficienza dei modelli moderni. Grazie alla disponibilità immediata dei ricambi, a un team di tecnici qualificati e a un servizio completo di consulenza, VCO Defibrillatori si conferma il punto di riferimento nazionale per chi vuole proteggere il territorio con la massima tecnologia al minimo costo di gestione.

Informazioni su VCO Defibrillatori

VCO Defibrillatori è il primo centro fisico in Italia specializzato nella consulenza, vendita e manutenzione di dispositivi DAE. Con sede a Domodossola (VB), l'azienda promuove la cultura della cardio-protezione offrendo soluzioni tecnologiche italiane all'avanguardia per enti pubblici, aziende e privati.

Contatti per la Stampa e Assistenza:

* VCO Defibrillatori — Domodossola (VB)

* Telefono: 0324 203248

* Email: info@ausiliosanitario.com

* Sito Web: www.vcodefibrillatori.com