Stasera shopping sotto le stelle con “Fuori tutto”

Shopping serale nel centro di Domodossola. Stasera, venerdì 21 agosto, torna l'appuntamento con “Fuori tutto”, iniziativa rivolta a chi resta in città e ai turisti che in queste settimane frequentano il capoluogo ossolano.

Dalle 19.30 a mezzanotte i commercianti potranno esporre i propri articoli negli spazi esterni davanti ai negozi, senza la necessità di ottenere una specifica occupazione del suolo pubblico. L'evento è organizzato dall'ufficio Attività produttive del Comune di Domodossola in collaborazione con Confcommercio Alto Piemonte.

Per consentire lo svolgimento della serata saranno chiuse al traffico diverse strade e piazze del centro: corso Paolo Ferraris, corso Fratelli di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi, piazza della Chiesa, via Mellerio, via Osci, via Beltrami, via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, piazza Ruminelli, via Bagnolini e via Galletti fino all'intersezione con via Cavallotti.

Sono previste anche alcune modifiche alla sosta. In particolare sarà istituito il divieto sul lato destro di corso Moneta, nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Paolo Ferraris e quello con via Gramsci, e in alcuni parcheggi di via Binda.