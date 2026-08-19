Emergenza incendi, l’Unione Montana acquista cinque nuove vasche per l’Antincendio Boschivo

Cinque nuove vasche mobili componibili per rafforzare l’attività delle squadre impegnate nell’Antincendio Boschivo. È l’intervento avviato dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola in risposta alla grave emergenza incendi che sta interessando il territorio provinciale.

L’ente ha avviato le procedure per l’acquisto delle nuove strutture, ciascuna con una capacità di circa 8mila litri d’acqua. L’investimento complessivo ammonta a 15mila euro e punta a potenziare in tempi rapidi la dotazione tecnica e l’operatività delle squadre AIB impegnate sul territorio. Le nuove vasche mobili rappresentano infatti un importante supporto nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, permettendo di creare punti di approvvigionamento idrico temporanei nelle zone dove risulta più difficile disporre rapidamente di acqua.

L’acquisto è stato reso possibile grazie ai fondi del progetto SNAI, la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Una parte delle risorse permetterà inoltre di effettuare interventi di manutenzione su alcune delle vasche fisse già presenti sul territorio ossolano. Resta però la necessità di reperire ulteriori risorse per garantire la piena efficienza di tutte le strutture e dei punti d’acqua indicati dal corpo AIB, comprese altre vasche fisse e infrastrutture idriche.

L’Unione Montana delle Valli dell’Ossola provvederà quindi a presentare una richiesta formale di ulteriori finanziamenti nelle sedi competenti. Sul tema, sottolinea l’ente, è già stata espressa la piena disponibilità da parte della Regione Piemonte. L’intervento assume particolare importanza alla luce dell’attuale situazione sul fronte degli incendi, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle squadre AIB strumenti aggiuntivi per rendere più rapide ed efficaci le operazioni sul territorio.