Si cala in un dirupo per salvare il cane: soccorritori al lavoro in Valle Vigezzo

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi sulle alture di Druogno, in Valle Vigezzo, dove un uomo e il suo cane sono rimasti bloccati all'interno di un ripido canalone.

L'emergenza è scattata poco dopo le 17. Secondo una prima ricostruzione, il cane sarebbe finito in un burrone e il proprietario, un uomo residente a Sesto Calende, avrebbe deciso di scendere nel dirupo nel tentativo di recuperarlo. Una volta raggiunto l'animale, però, l'uomo si è trovato nell'impossibilità di risalire autonomamente e di proseguire verso il basso.

A dare l'allarme è stata la compagna dell'escursionista, facendo così scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione del Soccorso Alpino della Valle Vigezzo insieme ai militari del Sagf. Le squadre hanno raggiunto il canalone e avviato le operazioni con le corde necessarie per recuperare sia l'uomo sia il cane.

Fortunatamente, nonostante la situazione particolarmente delicata e la difficoltà del terreno, né l'escursionista né l'animale hanno riportato ferite.