Stagione da incorniciare per la Caddese che conquista titoli italiani e regionali

Una stagione da ricordare per la Caddese, che oltre ai titoli italiani conquistati nel cross e nella corsa in montagna si aggiudica anche due titoli regionali. Sabato 23 agosto, a Mompantero (Torino), si è svolto il 37° Challenge Stellina del settore giovanile, valida come terza prova del Campionato Regionale Fidal Piemonte 2025 di corsa in montagna, che ha incoronato i nuovi campioni regionali.

Tra le ragazze, il titolo femminile è andato a Brizio Alyssa, giovanissima portacolori della Caddese, già vincitrice delle prove precedenti della specialità. La giovane atleta ha chiuso la stagione con l’ennesima vittoria, confermando il proprio talento in costante crescita.

Nel settore maschile, nella categoria Cadetti, il titolo è stato conquistato da Zanoli Valentino, autore anche lui di una stagione straordinaria che lo ha visto trionfare ai campionati italiani di cross e di corsa in montagna. Nella stessa categoria, ottimi risultati anche per Andrea Fontana, 10° al traguardo nonostante una doppia caduta, e per Aleotti Martino, 9° al primo anno di categoria, che ha mostrato un netto miglioramento nel corso dell’anno.

A completare il quadro dei successi, nella categoria Esordienti 8-9, Zanoli Giacomo ha conquistato il secondo gradino del podio, regalando alla famiglia Zanoli un ennesimo momento di gloria.