Trasquera, scuola elementare salva anche quest'anno. Ma gli alunni calano

La scuola è salva, anche quest’anno. Ma i bambini calano. Trasquera investe ancora sulla sua scuola elementare per evitare che i bambini del paese debbano scendere a valle, sino a Varzo, per andare a scuola.

Così, l’amministrazione comunale ha deciso di investire una somma sui 35 mila euro per mantenere in vita la scuola che si trova nello stesso stabile del municipio.

‘’E’ una soluzione che adottiamo da anni perché portare i ragazzi a Varzo ci costerebbe anche di più - spiega Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera - . Credo sia dal 2011 che adottiamo questa soluzione, anche se i bambini calano. Quest’anno saranno solo tre. In passato erano di più: 4 l’anno scorso, 5 l’anno prima ed eravamo arrivati anche a 8’’.

In quella che è una delle scuole ‘’più piccole’’ del Verbano Cusio Ossola il compito educativo sarà affidato ad una cooperativa, come avvenuto negli anni scorsi. In passato era stata la cooperativa La Bitta a gestire il personale. ‘’Per il prossimo anno scolastico dobbiamo ancora deliberare in tal senso’’ afferma Magliocco.

Sino a una decina di anni fa la scuola era statale. Ma la continua diminuzione di allievi ha costretto il comune ad accollarsi le spese pur di salvare la scuola e evitare disagi a scolari e famiglie. La Primaria di Trasquera fa capo all’Istituto ‘Fratelli Casetti’ di Crevoladossola.