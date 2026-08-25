Disco music protagonista: la Shary Band accende la Festa di San Vito

La Festa di San Vito prosegue oggi con un'altra giornata ricca di iniziative, dopo il successo del primo spettacolo piromusicale che nel fine settimana ha richiamato migliaia di persone sulle rive del Lago d'Orta. Omegna continua a vivere la sua manifestazione più attesa, tra musica, intrattenimento, gastronomia e appuntamenti dedicati a tutte le età.

L'evento principale della giornata è in programma questa sera in Largo Cobianchi, dove dalle 21.30 salirà sul palco la Shary Band, protagonista del tributo ufficiale italiano alla disco music. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso oltre sessant'anni di successi, ripercorrendo le canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni e trasformando il centro cittadino in una grande pista da ballo all'aperto.

Anche oggi continueranno gli appuntamenti del Salotto di Diderot, che quest'anno affronta il tema "L'arte di crescere in età e in saggezza" attraverso incontri e momenti di confronto aperti al pubblico. Proseguono inoltre le attività di San Vito Bimbi, con laboratori, giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli, uno degli spazi più frequentati della manifestazione.

Resteranno aperte per tutta la giornata anche le aree dedicate alla gastronomia. L'Omegna Lake Food proporrà specialità provenienti da diverse regioni e cucine del mondo, mentre la Cittadella del Gusto, nel salone polivalente dell'Oratorio Sacro Cuore, continuerà a offrire piatti preparati dalle associazioni del territorio, sostenendo il Fondo Cusio Solidale. Sarà inoltre possibile visitare la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio e passeggiare tra gli stand presenti lungo il lago e nelle aree della festa.