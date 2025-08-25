Domodossola, al via i lavori di asfaltatura su via Cadorna

A partire da oggi, lunedì 25 agosto, la viabilità cittadina subirà alcune modifiche per consentire il prosieguo del piano asfalti. In particolare, prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Cadorna, che sarà dunque chiusa al traffico dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, fino al termine dei lavori.
Per consentire l’accesso al parcheggio pubblico interno sarà istituito un doppio senso di marcia su via Carale di Masera, con entrata e uscita da via de Gasperi (ad eccezione degli autocarri oltre le 3,5 ton.).
Su entrambe le vie vigerà un divieto di sosta con rimozione coatta. Durante gli orari di chiusura di via Cadorna, le direzioni consigliate per raggiungere la zona nord di Domodossola sono lungo via Cavalieri Di Vittorio Veneto o corso Moneta-Via de Gasperi.