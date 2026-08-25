Incendi in Ossola, Unia (M5S): "Agire subito per mettere in sicurezza il territorio"

“Dopo settimane di incendi che hanno messo in grave difficoltà l’Ossola, si apre ora la fase più delicata. È necessario procedere subito alla messa in sicurezza del territorio e al ripristino dei danni, senza dimenticare la prevenzione”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stele Piemonte Alberto Unia. Che prosegue: “Dall'incontro avvenuto a Piedimulera tra amministratori, politica, Vigili Del Fuoco, volontari Aib e protezione civile sono emerse priorità urgenti, dal ripristino degli acquedotti agli interventi per ridurre il rischio idrogeologico, fino alla realizzazione di nuove piste tagliafuoco. Misure sulle quali chiediamo risposte concrete al governo regionale e nazionale. Il territorio è fragile e gli eventi estremi impongono di superare la sola emergenza con una programmazione pluriennale della prevenzione, tra comuni, provincia, regione e Stato. Sosteniamo, inoltre, la richiesta di un riconoscimento a chi ha lavorato senza sosta per contenere le fiamme. Un ringraziamento che, appunto, va accompagnato ai fatti, con interventi immediati sulla prevenzione prima che boschi e persone paghino il prezzo dell'emergenza”.

“Restano peraltro aperte alcune questioni nazionali – sottolinea il consigliere regionale - sulle quali chiediamo risposte chiare, a partire dalla stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui, senza dimenticare le recenti criticità denunciate dalle organizzazioni sindacali sulle nuove magliette ignifughe in dotazione o le segnalazioni relative ai rischi legati ai Pfas. Come Movimento 5 Stelle porteremo il tema in consiglio regionale con un'interrogazione. Chiediamo al Governo Meloni e alla giunta Cirio di investire su prevenzione, manutenzione e tutela di chi rischia la propria vita per difendere gli altri. La politica non può limitarsi ad interventi post-emergenza, deve fare tutto quanto in suo potere per prevenire e affrontare al meglio gli incendi”.