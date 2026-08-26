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Attualità | 26 agosto 2026, 10:13

Domodossola ricorda le vittime della fucilazione del 26 agosto 1944

L'amministrazione comunale ha posto un omaggio floreale sulla targa in piazza Repubblica dell'Ossola

Domodossola ricorda le vittime della fucilazione del 26 agosto 1944

L’amministrazione comunale di Domodossola ricorda l’anniversario della fucilazione avvenuta il 26 agosto 1944, durante una rappresaglia nazifascista: per l’occasione, è stato posto un omaggio floreale sulla targa dedicata proprio a questo episodio, situata in piazza Repubblica dell’Ossola. Quest’ultima ricorda le tre vittime: Renato Bertolotti, 18 anni di Besozzo (Varese), Luigi Francioli, 25 anni di Domodossola, e Antonio Scapin, 22 anni di Masera.

l.b.

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