Domodossola ricorda le vittime della fucilazione del 26 agosto 1944

L’amministrazione comunale di Domodossola ricorda l’anniversario della fucilazione avvenuta il 26 agosto 1944, durante una rappresaglia nazifascista: per l’occasione, è stato posto un omaggio floreale sulla targa dedicata proprio a questo episodio, situata in piazza Repubblica dell’Ossola. Quest’ultima ricorda le tre vittime: Renato Bertolotti, 18 anni di Besozzo (Varese), Luigi Francioli, 25 anni di Domodossola, e Antonio Scapin, 22 anni di Masera.
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