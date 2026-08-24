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Attualità | 24 agosto 2026, 17:05

Maltempo in arrivo, nel Vco allerta gialla per temporali

Dal tardo pomeriggio di oggi sono previste forti precipitazioni in diverse zone del Piemonte

Maltempo in arrivo, nel Vco allerta gialla per temporali

Torna il maltempo sul Vco. Secondo il bollettino emesso oggi, lunedì 24 agosto, da Arpa Piemonte è infatti prevista allerta gialla a partire dal tardo pomeriggio di oggi fino alla giornata di domani per temporali.

Il peggioramento delle condizioni meteo, secondo quanto riportato da Arpa, è dovuto all’avvicinamento di una perturbazione in arrivo dalla Francia, che provocherà piogge e temporali anche localmente molto forti in diverse zone della regione, compreso il Verbano Cusio Ossola.

Sono previsti locali nubifragi, associati a raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Nella notte il sistema si sposterà velocemente verso nord-est, con piogge e temporali che si concentreranno sul nord Piemonte e in area appenninica per lo sconfinamento di temporali dalla Liguria di centro-levante.

Domani, già nel corso della mattinata, le precipitazioni dovrebbero terminare ovunque. Da mercoledì, la rimonta della pressione sul Mediterraneo favorirà condizioni di tempo più stabile, anche se non mancheranno nubi irregolari.

l.b.

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