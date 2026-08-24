Maltempo in arrivo, nel Vco allerta gialla per temporali

Torna il maltempo sul Vco. Secondo il bollettino emesso oggi, lunedì 24 agosto, da Arpa Piemonte è infatti prevista allerta gialla a partire dal tardo pomeriggio di oggi fino alla giornata di domani per temporali.

Il peggioramento delle condizioni meteo, secondo quanto riportato da Arpa, è dovuto all’avvicinamento di una perturbazione in arrivo dalla Francia, che provocherà piogge e temporali anche localmente molto forti in diverse zone della regione, compreso il Verbano Cusio Ossola.

Sono previsti locali nubifragi, associati a raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Nella notte il sistema si sposterà velocemente verso nord-est, con piogge e temporali che si concentreranno sul nord Piemonte e in area appenninica per lo sconfinamento di temporali dalla Liguria di centro-levante.

Domani, già nel corso della mattinata, le precipitazioni dovrebbero terminare ovunque. Da mercoledì, la rimonta della pressione sul Mediterraneo favorirà condizioni di tempo più stabile, anche se non mancheranno nubi irregolari.