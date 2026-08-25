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Attualità | 25 agosto 2026, 07:18

Poste Italiane, da martedì in pagamento le pensioni di settembre

Il servizio è disponibile in tutti gli 86 uffici del Vco

Poste Italiane, da martedì in pagamento le pensioni di settembre

Poste Italiane comunica che in tutti gli 85 uffici postali della provincia del Vco le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da martedì 1.

A partire dalla stessa data, le pensioni di settembre saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 50 Atm Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.

Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.

I possessori di carta di debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli Atm Postamat.

Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione durante la tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media.

Comunicato Stampa - l.b.

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