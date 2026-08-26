Cordoglio a Domodossola per la scomparsa di Giovanni Margarone

Cordoglio a Domodossola per la scomparsa, all'età di 101 anni, di Giovanni Margarone. Molto conosciuto in città, per molti anni è stato vice ispettore presso il commissariato domese. Lo scorso anno era stato festeggiato per il traguardo dei 100 anni anche nella sede dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Domodossola, alla presenza di ex colleghi, poliziotti e familiari.

Giovanni Margarone è nato a Mineo, in provincia di Catania ed era sposato con Vanda Serra; era vedovo da undici anni. Entrato nella polizia a vent'anni, ha prestato servizio a Domodossola per un breve periodo poi a Savona, La Spezia, Como, Chiasso, Cagliari. Era poi tornato a prestare servizio a Domodossola nel 1968, prima come maresciallo poi come vice ispettore.

Giovanni era fiero nel portamento, sempre cordiale, gentile ed elegante. Era noto anche per la sua grande passione per il ballo liscio e con la moglie aveva partecipato a gare di ballo vincendo numerosi premi.

Lascia i figli Giorlando, Nenne, Consuelo, Alessandra, Danilo, Stella con le rispettive famiglie. La nuora Filomena Viscomi è stata la responsabile e la voce storica dell'ex emittente dei frati cappuccini Radio EsseEffe.

Il Rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 26 agosto, alle 18.30 nella chiesa della Cappuccina. Il funerale, sempre nella chiesa della Cappuccina, si svolgerà il 27 agosto alle 10.45.