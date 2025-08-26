Sgamela’a d’Vigezz, torna la gara podistica di fine estate

La Sgamela’a d’Vigezz è pronta a tornare per la sua 52ª edizione, e l’atmosfera in Valle Vigezzo è già carica di entusiasmo. Domenica 31 agosto, centinaia di appassionati di corsa e camminata si ritroveranno per vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità.

Al momento, sono 207 gli iscritti alla gara lunga da 25 km, 153 quelli alla 10 km e 43 al Minigiro da 3 km, numeri che testimoniano il forte legame tra la manifestazione e il territorio e che questa settimana, viste anche le previsioni meteo al momento favorevoli, saliranno..

Al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, punto nevralgico dell’organizzazione e sede della segreteria gara, si potranno ritirare pacchi gara e pettorali già sabato 30 agosto dalle 15 alle 19. Domenica 31 agosto dalle 7.30 alle 9.30 ancora ritiro pettorali. Da qui partiranno la gara da 25 km e il minigiro, mentre per la 10 km è previsto un comodo servizio navetta che porterà i partecipanti alla partenza di Re. I percorsi sono pensati per soddisfare ogni tipo di partecipante. La 25 km, con partenza alle 10, è il tracciato classico che attraversa tutti e sette i Comuni della Valle Vigezzo, regalando scorci spettacolari tra montagne, borghi storici e saliscendi panoramici.

La 10 km, che parte anch’essa alle 10 ma da Piazza Santuario a Re, è perfetta per chi ama camminare a ritmo sostenuto o correre in compagnia. Infine, il Minigiro da 3 km, con partenza alle 10.30 dal Centro del Fondo, è dedicato ai più piccoli e alle famiglie, un percorso immerso nella pineta dove sport e gioco si fondono in un’esperienza divertente e rilassante.

Al termine delle gare, tutti i partecipanti e gli accompagnatori potranno ritrovarsi al Salone polifunzionale del Centro del Fondo per un momento conviviale con pranzo e ristoro, chiudendo in bellezza una domenica speciale. Le iscrizioni sono ancora aperte e possono essere effettuate online fino al 30 agosto alle ore 20, oppure presso i punti convenzionati fino al 29 agosto.

È anche possibile iscriversi direttamente al Centro del Fondo sabato 30 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 31 agosto dalle 7.30 alle 9.30.