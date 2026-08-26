Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
20264782 Locale a Masera cerca due figure da inserire come cuoco/a-pizzaiolo e lavapiatti a tempo determinato part-time, con possibile stabilizzazione. Orario serale su 5 giorni lavorativi alla settimana.
20264781 Locale a Masera cerca due camerieri di sala per preparazione sala, servizio ai tavoli, contatto clienti, pulizia locali dopo servizio. Tempo determinato part-time, con possibile stabilizzazione. Orario serale su 5 giorni lavorativi alla settimana.
20264779 Pub di Malesco cerca 1 responsabile di sala, o una figura junior, per assunzione immediata. Lavoro serale dalle 16:30 alle 23:00 circa con un prolungamento fino alle 24:00 circa nei week end, 2 riposi settimanali a turnazione con gli altri colleghi.
20264768 Gommista di Crevoladossola cerca un operaio da inserire come gommista a tempo pieno, con orario 8-12, 14-18. Preferibile ma non richiesta esperienza. Mansioni generiche di gommista compresa l’accettazione e accoglienza clienti.
20264738 Azienda di Verbania operante nel settore della distribuzione automatica ricerca 2 addetti alla manutenzione e al rifornimento di distributori automatici di bevande presso diverse strutture sul territorio provinciale. Esperienza indispensabile, patente B e automuniti. Tempo indeterminato full time, con orario 7:00-16:00 con pausa pranzo.
20262343 Bar di Verbania cerca un/a barista per attività di banco e sala, all’interno di un bar che offre anche servizio di ricevitoria. Tempo determinato full time da lunedì a sabato finalizzato alla stabilizzazione con orario strutturato a settimane alterne su 2 turni: 5.30-13.00 oppure 13.00-19.30 da lunedì al venerdì mentre l'orario del sabato si organizzerà di volta in volta.
20261258 Cooperativa di servizi cerca per centro ospedaliero di Oggebbio un/a addetto/a alle pulizie da inserire in tirocinio per pulizia camere, aree comuni e servizi igienici. Lavoro part time o full time 5 su 7 esclusa la domenica, con rimborso spese fino a 1000 euro mensili in base all’impegno orario. Orario 07:15 o 8:45-14:45.