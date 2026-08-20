Nel Vco si chiedono i mutui più alti del Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola è la provincia piemontese dove vengono richiesti gli importi medi più elevati per l'acquisto di una casa. È quanto emerge dall'ultima analisi di MutuiOnline.it dedicata al mercato dei mutui in Piemonte.
Nel terzo trimestre del 2026, infatti, in provincia l'importo medio richiesto per un mutuo raggiunge i 155 mila euro, il dato più alto tra tutte le province piemontesi analizzate. Anche il valore medio degli immobili è il più elevato della regione, attestandosi a 246.250 euro.
L'età media di chi richiede un mutuo nel VCO è di 48 anni, la più alta in Piemonte, mentre la durata media dei finanziamenti è pari a 23,3 anni.
A livello regionale, MutuiOnline.it evidenzia inoltre come a luglio il tasso fisso medio si attesti al 3,33%, mentre il variabile risulta più conveniente, con una media del 2,80%. In Piemonte l'importo medio richiesto per un mutuo è di 120.192 euro, un valore inferiore rispetto alla media nazionale.