Trontano, interventi sulla rete stradale contro i fenomeni di erosione

L'amministrazione comunale di Trontano, per ovviare ai fenomeni di erosione del piano viario che si verificano puntualmente in ogni stagione, con particolare riferimento ai forti temporali estivi e anche al gelo e disgelo invernale, ha eseguito prima di Ferragosto una serie di interventi di consolidamento.

“I fenomeni di erosione compromettono la sicurezza della viabilità – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Adriano Viscardi - per questo l'amministrazione ha pensato al consolidamento stradale con la posa di conglomerato bituminoso e con la regimazione delle acque”.

Ad essere interessati agli interventi sono tratti di viabilità comunale sono state: via Verdi, tornante della via Castello, via Togano, piazza Chiesa, via Tassera, via Leonardo da Vinci, via Torototela, via Pizzo Menta, via Carducci e via Pello. L'importo dei lavori supera i 50 mila euro. Sempre sul fronte dei lavori pubblici, l'amministrazione ha appaltato i lavori per la scala del campanile di Trontano. Per la scala del campanile il comune ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova scala in carpenteria metallica, per l’accesso alla cella campanaria del campanile.