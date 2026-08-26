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Viabilità e trasporti | 26 agosto 2026, 07:25

Trontano, interventi sulla rete stradale contro i fenomeni di erosione

L'amministrazione ha inoltre appaltato i lavori per la nuova scala del campanile

L'amministrazione comunale di Trontano, per ovviare ai fenomeni di erosione del piano viario che si verificano puntualmente in ogni stagione, con particolare riferimento ai forti temporali estivi e anche al gelo e disgelo invernale, ha eseguito prima di Ferragosto una serie di interventi di consolidamento.

“I fenomeni di erosione compromettono la sicurezza della viabilità – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Adriano Viscardi - per questo l'amministrazione ha pensato al consolidamento stradale con la posa di conglomerato bituminoso e con la regimazione delle acque”.

Ad essere interessati agli interventi sono tratti di viabilità comunale sono state: via Verdi, tornante della via Castello, via Togano, piazza Chiesa, via Tassera, via Leonardo da Vinci, via Torototela, via Pizzo Menta, via Carducci e via Pello. L'importo dei lavori supera i 50 mila euro.  Sempre sul fronte dei lavori pubblici, l'amministrazione ha appaltato i lavori per la scala del campanile di Trontano. Per la scala del campanile il comune ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova scala in carpenteria metallica, per l’accesso alla cella campanaria del campanile.

Mary Borri

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