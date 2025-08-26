 / Cronaca

Cronaca | 26 agosto 2025, 10:03

Controlli nei locali pubblici in tutta la Provincia: sanzioni per oltre 12 mila euro

La Polizia Amministrativa ha rilevato irregolarità su alcol test, orari di apertura e apparecchi da gioco, disponendo anche un sequestro

Nelle scorse settimane la Polizia Amministrativa di Verbania ha condotto una serie di controlli nei locali pubblici della provincia, rilevando diverse violazioni alle norme e ai regolamenti. I controlli, effettuati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno permesso di riscontrare le seguenti irregolarità: mancanza di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico, mancanza di tabelle per i sintomi alcolemici, apposizione di orari di apertura non conformi e apparecchi di gioco non autorizzati. In particolare, all’esito dei controlli è stato rilevato che due locali non erano provvisti dell’apparecchio per la verifica volontaria dell’idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol e un locale non esponeva al pubblico le tabelle con la descrizione della quantità e dei sintomi alcolici, come previsto dalla Legge n. 160/2007. Risulta, inoltre, che un’attività commerciale svolgeva la propria attività in orario difforme da quello comunicato alla clientela, in violazione del D.L. n. 114/1998. Infine, due locali disponevano di un apparecchio di gioco in sovrannumero rispetto a quello consentito e di un apparecchio non dotato dei prescritti nulla osta dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non collegato alla rete nazionale, che, pertanto, è stato sequestrato. I locali pubblici oggetto dei suddetti controlli sono stati sanzionati dalla Polizia Amministrativa con multe per oltre 12.000 euro.

c.s.

