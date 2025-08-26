Controlli nei locali pubblici in tutta la Provincia: sanzioni per oltre 12 mila euro

Nelle scorse settimane la Polizia Amministrativa di Verbania ha condotto una serie di controlli nei locali pubblici della provincia, rilevando diverse violazioni alle norme e ai regolamenti. I controlli, effettuati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno permesso di riscontrare le seguenti irregolarità: mancanza di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico, mancanza di tabelle per i sintomi alcolemici, apposizione di orari di apertura non conformi e apparecchi di gioco non autorizzati. In particolare, all’esito dei controlli è stato rilevato che due locali non erano provvisti dell’apparecchio per la verifica volontaria dell’idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol e un locale non esponeva al pubblico le tabelle con la descrizione della quantità e dei sintomi alcolici, come previsto dalla Legge n. 160/2007. Risulta, inoltre, che un’attività commerciale svolgeva la propria attività in orario difforme da quello comunicato alla clientela, in violazione del D.L. n. 114/1998. Infine, due locali disponevano di un apparecchio di gioco in sovrannumero rispetto a quello consentito e di un apparecchio non dotato dei prescritti nulla osta dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non collegato alla rete nazionale, che, pertanto, è stato sequestrato. I locali pubblici oggetto dei suddetti controlli sono stati sanzionati dalla Polizia Amministrativa con multe per oltre 12.000 euro.
