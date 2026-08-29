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Scuola | 29 agosto 2026, 19:00

Dirigenti scolastici, pubblicato l’elenco delle assegnazioni nel Vco

Raffaele Sisto guiderà l’Istituto comprensivo “Testore” di Santa Maria Maggiore; Stefania Rubatto il Bagnolini di Villadossola. Reggenza temporanea per Alessandra Chelucci all’Istituto comprensivo Domo 2

Dirigenti scolastici, pubblicato l’elenco delle assegnazioni nel Vco

L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato l’elenco delle reggenze annuali dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027, con le assegnazioni che riguardano gli istituti della provincia del Verbano Cusio Ossola.

All’Istituto comprensivo “A. Testore” di Santa Maria Maggiore è stata assegnata la reggenza annuale a Raffaele Sisto, mentre l’Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola sarà guidato in reggenza da Stefania Rubatto.

È stata inoltre disposta una reggenza temporanea per l’Istituto comprensivo Domo 2 di Domodossola. L’incarico, valido dal 1° settembre al 31 ottobre 2026, è stato assegnato ad Alessandra Chelucci.

Le reggenze consentono di garantire la continuità nella direzione e nella gestione degli istituti scolastici in attesa delle successive assegnazioni definitive.

Miria Sanzone

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