Dirigenti scolastici, pubblicato l’elenco delle assegnazioni nel Vco

L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato l’elenco delle reggenze annuali dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027, con le assegnazioni che riguardano gli istituti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
All’Istituto comprensivo “A. Testore” di Santa Maria Maggiore è stata assegnata la reggenza annuale a Raffaele Sisto, mentre l’Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola sarà guidato in reggenza da Stefania Rubatto.
È stata inoltre disposta una reggenza temporanea per l’Istituto comprensivo Domo 2 di Domodossola. L’incarico, valido dal 1° settembre al 31 ottobre 2026, è stato assegnato ad Alessandra Chelucci.
Le reggenze consentono di garantire la continuità nella direzione e nella gestione degli istituti scolastici in attesa delle successive assegnazioni definitive.