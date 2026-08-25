Summer Week, la scuola ricomincia con una settimana di gioco e scoperte

Nelle scuole del primo circolo di Domodossola dal 7 all'11 settembre, prima dell'inizio ufficiale della scuola, ci sarà al mattino la Summer Week.

Alle Milani, alla scuola primaria, sarà una settimana speciale, pensata per accompagnare bambini e bambine verso il nuovo anno scolastico attraverso un viaggio alla scoperta delle valli ossolane, l’acqua, le montagne e i collegamenti. “I piccoli “In viaggio verso la prima” - spiega la dirigente Patrizia Taglianetti - avranno l’occasione di entrare in punta di piedi nel mondo della scuola: conoscere gli spazi, l’ambiente che li circonda, le loro nuove maestre e i futuri compagni, attraverso esperienze coinvolgenti e divertenti”.

Per i bambini e le bambine dalla seconda alla quinta, invece, sarà un modo per ritrovare gradualmente il ritmo della vita scolastica, riabbracciare compagni e insegnanti e ripartire con curiosità attraverso scoperte, esperienze, laboratori e attività dedicate al territorio ossolano.

Alla scuola primaria di Masera, invece, il nuovo anno scolastico inizia con una settimana speciale dedicata al gioco. Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre sono in programma giochi di carte tradizionali per allenare la mente, giochi di strada e per l'occasione verranno rispolverati anche i giochi di una volta che faranno riscoprire la bellezza dello stare insieme. Ma non è tutto: ci saranno rompicapo geometrici con la costruzione di figure, storie e ancora ballo e yoga. Anche alla scuola primaria di Calice la Summer Week sarà dedicata al gioco.

Alla scuola dell'infanzia Bambini di Terezin di Domodossola, la Summer Week sarà un viaggio dentro la scuola e dentro la scoperta. “Piccoli scienziati, robot e grandi scoperte” è il titolo della proposta. Tre mattine, l'8 il 9 e il 10 settembre, in cui giocare, esplorare, sperimentare, costruire, creare e fare musica, trasformando gli ambienti scolastici in veri e propri laboratori. Per i bambini che incontreranno per la prima volta la scuola sarà anche un’occasione per conoscere gradualmente gli spazi, le insegnanti e i nuovi compagni, iniziando a sentirsi parte del nuovo ambiente. Per i bambini più grandi le esperienze diventeranno anche occasioni per osservare, formulare ipotesi, raccontare ciò che hanno scoperto, trovare nuove soluzioni, continuando quel percorso di crescita che li accompagnerà verso la scuola primaria.