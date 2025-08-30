Maltempo a Varzo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza FOTO e VIDEO

Proseguono le attività dei vigili del fuoco, della protezione civile e del volontariato Aib presso Varzo, per le criticità ingenerate dal maltempo che ieri ha fortemente sollecitato il territorio. Questa mattina, il dispositivo di soccorso messo in campo dal comando dei vigili del fuoco del Vco (personale permanente e volontario, incluso il funzionario di servizio) con il supporto di personale dei comandi di Torino e Novara, ha proseguito le operazioni cominciate ieri, relative principalmente alla messa in sicurezza da colate detritiche e danni d'acqua in genere. Contestualmente, con le luci del giorno, il comandante provinciale dei vigili del fuoco con sindaco e protezione civile hanno effettuato un sorvolo di tutta la zona interessata con l'elicottero dei vigili del fuoco, per valutare la situazione dall'alto.

Sono state inoltre sfruttate le potenzialità dei sistemi a pilotaggio remoto (droni) per analisi di dettaglio dell'area. I dati rilevati da tutte le forze in campo sono stati incrociati e valutati dalle componenti del sistema di protezione civile in campo, durante il briefing presso il centro operativo comunale. Per il coordinamento delle forze in campo i vigili del fuoco hanno istituto un posto di comando avanzato. Al momento non si sono rilevate ulteriori criticità imminenti, e si proseguono i lavori già cominciati ieri per ripristinare le condizioni di sicurezza.