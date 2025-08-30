 / Eventi

Secondo giorno di festeggiamenti alla Sagra della Patata

Sabato 30 agosto tanti nuovi appuntamenti tra buon cibo e musica dal vivo

Prosegue l’edizione numero 31 della Sagra della Patata di Montecrestese. Sabato 30 agosto seconda giornata di festa, che ha inizio come di consueto alle 18.00 con l’apertura della sagra e della mostra mercato Arte e sapori Alto Piemonte, realizzata con Unpli Piemonte, e la vendita di patate allo stand della Pro Loco.

Alle 18.30 l’apertura del ristorante con servizio al tavolo, con le tradizionali specialità a base di patate e non solo. alle 21.00 serata danzante con l’orchestra I vicini di casa.

Per quanto riguarda l’area giovani, apertura alle 19.00 con aperitivo in musica. A seguire, alle 21.00 concerto della band Wine Hot e dalle 23.00 a notte inoltrata dj set con dj Veleno e un’ospite speciale, la vocalist Lady Ross.

Dalle 20.00 alle 3.00 è attivo il servizio navetta gratuito da e per la stazione di Domodossola.

