Il Vco diventa più green: quasi un'auto su due è Euro 6

Quasi un'auto su due in circolazione nel VCO è ormai Euro 6. È quanto emerge dai dati 2025 diffusi dal Centro Studi di AutoScout24, che fotografano l'evoluzione del parco automobilistico piemontese e mostrano una progressiva crescita delle vetture a minore impatto ambientale.

Nel Verbano Cusio Ossola le Euro 6 rappresentano il 46,4% delle automobili in circolazione. Il dato colloca il VCO al terzo posto tra le province piemontesi, dietro Torino, al 52,1%, e Novara, al 47,2%.

Cresce anche la presenza delle vetture ibride, che nel VCO hanno raggiunto una quota del 9,2%. Anche in questo caso il territorio si trova nelle prime posizioni regionali: davanti ci sono Torino, con il 14,6%, e Novara, con il 10,4%.

Il rinnovo del parco circolante non ha però ancora cancellato il peso delle automobili appartenenti alle classi di emissione più vecchie. Nel VCO le vetture comprese tra Euro 0 ed Euro 4 costituiscono ancora il 36% del totale. Una percentuale leggermente inferiore a quella registrata nel Novarese, pari al 36,2%.

A livello piemontese il cambiamento più evidente degli ultimi anni riguarda proprio le ibride: tra il 2020 e il 2025 il loro numero è cresciuto del 692,9% e la quota sul totale è passata dall'1,6% all'11,9%. Nello stesso periodo le Euro 6 sono salite dal 29,4% al 48,5%.

Resta invece contenuta la diffusione delle auto completamente elettriche, ferme allo 0,9% su scala regionale. Il Piemonte continua inoltre a fare i conti con un parco circolante anziano: oltre 1,2 milioni di vetture hanno almeno 15 anni e più di 1,15 milioni appartengono alle classi Euro 0-4.