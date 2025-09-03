Torna il Triathlon Internazionale di Mergozzo

Domenica 7 settembre torna puntuale uno degli appuntamenti più amati dai triatleti italiani: il 30° Triathlon Internazionale di Mergozzo, organizzato da Dimensione Sport. La manifestazione, tra le più prestigiose del calendario nazionale, si svolgerà sulle distanze classiche del triathlon 113 no draft: 1.900 metri di nuoto su due giri con uscita all’australiana e tuffo dal pontile, 90 km di ciclismo su due giri e 21 km di corsa, suddivisi in cinque giri da 4 km ciascuno.

“In palio c’è un montepremi di 2.000 euro, equamente diviso tra uomini e donne – spiegano gli organizzatori – e premi speciali saranno riservati anche ai vincitori di categoria. La gara si svolgerà anche nella formula a staffetta, con squadre composte da un nuotatore, un ciclista e un podista”.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO e il Comune di Mergozzo, sarà presente anche la sezione dedicata al paratriathlon, a conferma dell’attenzione verso lo sport inclusivo. Sono attesi oltre 400 partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Le iscrizioni sono già aperte e si possono effettuare online tramite il sito www.nextrace.net.

In occasione della manifestazione, alcune strade subiranno chiusure temporanee per garantire la sicurezza: il Ponte della Masona nel Comune di Vogogna sarà chiuso dalle 10:00 alle 14:00 durante la frazione ciclistica; anche l’uscita della SS33 per Mergozzo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 10:00 alle 13:30. Inoltre, sarà necessario prestare attenzione lungo il tratto da Mergozzo a Beura Cardezza. Per i residenti di Mergozzo, la Protezione Civile locale garantirà una viabilità scorrevole.