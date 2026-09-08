Temporali e grandine in arrivo nel Vco: è allerta gialla

Temporali, possibili grandinate e raffiche di vento in arrivo anche nel Vco. Arpa Piemonte ha emesso oggi, martedì 8 settembre, un’allerta gialla che interessa la zona del Toce, comprendente i territori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Per oggi sono previsti rovesci e temporali deboli sparsi nelle vallate, destinati a intensificarsi in serata con una possibile estensione verso le pianure centro-settentrionali. Il peggioramento più significativo è però atteso domani, mercoledì 9 settembre.

Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica, domani sono previsti rovesci e temporali diffusi, accompagnati da grandinate e raffiche di vento. I fenomeni potranno risultare localmente forti o molto forti al mattino sulle pianure centro-settentrionali, mentre nel corso del pomeriggio tenderanno ad attenuarsi sui settori settentrionali e nordoccidentali.

Per la zona del Toce l’allerta gialla riguarda domani sia il rischio idrogeologico sia quello legato ai temporali. Tra gli effetti possibili Arpa indica locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni, grandinate e isolati fenomeni di versante.