Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi e le conseguenti modifiche alla viabilità sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Ornavasso e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 8 e mercoledì 10 settembre; uscita obbligatoria a Ornavasso e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e Ornavasso in direzione Svizzera dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 9 e giovedì 11 settembre; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Ornavasso.

Tra Gravellona e Baveno in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 12 settembre.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Gallarate dalle 21.00 alle 5.00 nella notte di mercoledì 10 settembre; uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Sesto Calende-Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra allacciamento SS 34 e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente a partire da lunedì 8 settembre.

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 171+600 e 172+700 in modalità permanente da mercoledì 10 a venerdì 12 settembre.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.