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Economia | 10 settembre 2026, 08:00

Mercato due ruote nel Vco, bene gli scooter

Ma il contesto resta incerto

Mercato due ruote nel Vco, bene gli scooter

Bene il mercato due ruote nel Vco. Il 2026 conferma l’andamento positivo degli scooter, in un contesto segnato, però, dall’incertezza economica e dalla crescita dell’inflazione. Lo dice l’associazione di categoria, l’Ancma, commentando i dati di agosto che evidenziano, per quanto riguarda il mercato moto, una fase di progressivo assestamento, dopo un decennio di forte crescita. “Moto e scooter – commenta Mariano Roman, presidente di Ancma – stanno tornando a esprimere in maniera più netta la propria identità: la moto mantiene una forte componente emozionale, mentre lo scooter risponde soprattutto alle esigenze di una mobilità pratica e funzionale, anche alla luce delle odierne dinamiche dei prezzi del carburante”.

Entrando nel dettaglio dei dati, ad agosto 2026 rimane in territorio positivo il mercato delle due ruote a motore, che cresce, anche nel Vco, nei suoi valori complessivi, del 5,28% con 17.038 veicoli messi in strada. Ancora una volta, come anticipato, è il settore degli scooter a fare da traino, grazie a una performance del +9,92% e 10.272 unità.

Per il secondo mese consecutivo, le moto registrano invece un segno meno, anche se la flessione è contenuta (-3,9%), e i veicoli immatricolati 5.818; crescita a doppia cifra per i ciclomotori, che incassano un lusinghiero +20,92% e registrano 948 unità.

Ormai consolidata, infine, la ripresa dei veicoli a zero emissioni, dopo un 2025 particolarmente difficile. Gli elettrici, infatti, ad agosto crescono del 31,64% e 595 unità, mentre nel cumulato annuo la performance positiva si attesta al 21,44% e 7.313 veicoli registrati.

Alessandro Garavaldi

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