Mercato due ruote nel Vco, bene gli scooter

Bene il mercato due ruote nel Vco. Il 2026 conferma l’andamento positivo degli scooter, in un contesto segnato, però, dall’incertezza economica e dalla crescita dell’inflazione. Lo dice l’associazione di categoria, l’Ancma, commentando i dati di agosto che evidenziano, per quanto riguarda il mercato moto, una fase di progressivo assestamento, dopo un decennio di forte crescita. “Moto e scooter – commenta Mariano Roman, presidente di Ancma – stanno tornando a esprimere in maniera più netta la propria identità: la moto mantiene una forte componente emozionale, mentre lo scooter risponde soprattutto alle esigenze di una mobilità pratica e funzionale, anche alla luce delle odierne dinamiche dei prezzi del carburante”.

Entrando nel dettaglio dei dati, ad agosto 2026 rimane in territorio positivo il mercato delle due ruote a motore, che cresce, anche nel Vco, nei suoi valori complessivi, del 5,28% con 17.038 veicoli messi in strada. Ancora una volta, come anticipato, è il settore degli scooter a fare da traino, grazie a una performance del +9,92% e 10.272 unità.

Per il secondo mese consecutivo, le moto registrano invece un segno meno, anche se la flessione è contenuta (-3,9%), e i veicoli immatricolati 5.818; crescita a doppia cifra per i ciclomotori, che incassano un lusinghiero +20,92% e registrano 948 unità.

Ormai consolidata, infine, la ripresa dei veicoli a zero emissioni, dopo un 2025 particolarmente difficile. Gli elettrici, infatti, ad agosto crescono del 31,64% e 595 unità, mentre nel cumulato annuo la performance positiva si attesta al 21,44% e 7.313 veicoli registrati.