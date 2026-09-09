Credito alle imprese, anche il Piemonte apre il confronto con le banche

Anche il Piemonte, insieme alle altre Regioni del Nord, apre il confronto con il sistema bancario sul tema dell’accesso al credito per le imprese. È la prima iniziativa concreta della Cabina di Regia delle Regioni del Nord, a pochi giorni dall’ultima riunione che si è svolta a Torino.

L’assessore piemontese Andrea Tronzano, insieme ai colleghi Vincenzo Colla dell’Emilia-Romagna, Alessio Piana della Liguria, Guido Guidesi della Lombardia e Massimo Bitonci del Veneto, ha condiviso la decisione di avviare un confronto con l’Associazione Bancaria Italiana sul tema dell’accesso al credito per le imprese del nuovo Distretto Manifatturiero Unico del Nord.

La decisione nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema bancario e individuare strumenti sempre più adeguati alle esigenze delle imprese. Per questo la Cabina di Regia ha chiesto la disponibilità a un incontro ai presidenti delle ABI regionali: tra loro anche Stefano Cappellari per il Piemonte, insieme a Cristian Berselli per l’Emilia-Romagna, Luigi Zanti per la Liguria, Alessandro Azzi per la Lombardia e Sergio Bava per il Veneto.

Al centro del confronto ci saranno in particolare l’accesso al credito e gli strumenti di garanzia, con l’obiettivo di individuare soluzioni in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze di liquidità delle imprese, sia per gli investimenti sia per il capitale circolante.

Il credito, secondo la Cabina di Regia, «rappresenta un elemento fondamentale per la competitività e la stabilità delle nostre aziende per continuare a innovare». Un tema che assume ancora maggiore rilevanza nell’attuale contesto economico, caratterizzato dalla crisi energetica, dall’incertezza dei mercati e da un quadro geopolitico delicato e in continua evoluzione.

L’obiettivo del Piemonte e delle altre quattro Regioni coinvolte è fare sistema per creare condizioni più favorevoli affinché le imprese possano continuare a finanziare gli investimenti, innovare, crescere, creare lavoro di qualità e competere sui mercati nazionali e internazionali.