Prestiti personali, nel Vco le richieste più alte del Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola è la provincia piemontese dove si richiedono gli importi più elevati per i prestiti personali. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it relativi al terzo trimestre del 2026.

Nel Vco l’importo medio richiesto raggiunge infatti 12.579 euro, il valore più alto tra le province piemontesi considerate e nettamente superiore alla media regionale, pari a 10.990 euro. Alle spalle del Vco si trovano Vercelli con 12.144 euro, Cuneo con 11.401 e Biella con 11.340, mentre Novara si attesta a 11.204 euro. Il valore più basso è quello di Asti, con 10.137 euro.

Nel Verbano Cusio Ossola anche la durata media richiesta per il rimborso è tra le più elevate: 5,5 anni, mentre l’età media di chi presenta domanda per un prestito personale è di 44 anni.

Diverso il quadro relativo alla cessione del quinto. Nel Vco l’importo medio richiesto è di 19.286 euro, con una durata di 7,8 anni. A spiccare è soprattutto l’età dei richiedenti, che raggiunge una media di 54,8 anni, la più elevata tra le province piemontesi analizzate.

A livello regionale, la liquidità rappresenta la principale finalità dei prestiti personali, con il 38,3% delle domande, seguita dal consolidamento dei debiti con il 19,4% e dall’acquisto di auto usate con il 18,9%.

Sul fronte dei tassi, nel terzo trimestre prosegue intanto la risalita: a luglio e agosto il Taeg medio dei prestiti personali si è attestato all’8,49%, nove punti base in più rispetto al trimestre precedente.