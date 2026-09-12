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Attualità | 12 settembre 2026, 14:54

“Come parlare ai bambini di temi difficili”: un incontro online con il Ciss Ossola

Il 17 settembre l'iniziativa rivolta a genitori e famiglie con lo psicologo e psicoterapeuta Marco Chistolini

“Come parlare ai bambini di temi difficili”: un incontro online con il Ciss Ossola

Il centro per le famiglie “Ohana” del Ciss Ossola propone un incontro dal titolo “Come parlare ai bambini di temi difficili. La trasparenza comunicativa con i nostri figli”. L’iniziativa è organizzata nell'ambito della promozione di politiche per il benessere familiare finanziato dalla regione Piemonte e prevede un incontro online, giovedì 17 settembre alle 20.30.

Il relatore sarà il dottor Marco Chistolini, psicologo, psicoterapeuta ed esperto in tutela dei minori, affido e adozione. L'evento si inserisce nelle attività del centro per le famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita (previa iscrizione a questo link) fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 int.3 (dottoressa Manuela Maesano) o l’indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.

l.b.

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