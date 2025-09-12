 / Attualità

Attualità | 12 settembre 2025, 16:10

Il Calvario accoglie il nuovo rettore don Davide Busoni

Durante la messa del 14 settembre anche il saluto a don Gianni Picenardi, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due anni

Don Davide Busoni

Si terrà domenica 14 settembre, nella solennità di Santa Croce, alle 10.00 al Santuario del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte Calvario, la messa per l'ingresso del nuovo rettore don Davide Busoni, sacerdote rosminiano originario di Bognanco.

Durante la celebrazione  ci sarà anche il saluto e il grazie a don Gianni Picenardi che ha ricoperto l'incarico di rettore al Calvario per due anni e l'augurio per il suoi nuovi impegni come rettore a Stresa al Santuario del Santissimo Crocifisso e come direttore della casa di accoglienza per i religiosi rosminiani di Stresa. La messa sarà animata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. 

Mary Borri

