Formazza, due giorni nel segno del grande ciclismo: Garzelli e Chiappucci ricordano Pantani

Un intero fine settimana dedicato al ciclismo, alla Val Formazza e al ricordo di Marco Pantani. Oggi, sabato 12, e domani, domenica 13 settembre, sulle strade ossolane tornano protagonisti appassionati e grandi nomi delle due ruote, con due ospiti d'eccezione: Stefano Garzelli e Claudio Chiappucci, entrambi ex compagni di squadra del "Pirata".

Ad organizzare la due giorni è l'Ossola Cycling Team, che ha costruito il programma attorno a uno dei luoghi simbolo della storia recente del ciclismo italiano: la Cascata del Toce.

Il legame tra la Formazza e Marco Pantani risale infatti al 30 maggio 2003, quando la 19ª tappa del Giro d'Italia, partita da Canelli, terminò dopo 239 chilometri proprio alla Cascata del Toce. Su quelle rampe Pantani tentò quello che sarebbe diventato il suo ultimo grande scatto al Giro d'Italia, un'immagine rimasta nella memoria degli appassionati.

Ed è proprio a quella giornata che è dedicato l'appuntamento di oggi con la cicloscalata "Ultimo Scatto". I partecipanti affronteranno i 14,5 chilometri tutti in salita da Valdo a Riale, ripercorrendo le strade che hanno scritto una pagina della storia del Giro.

Testimonial della giornata sarà Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia nel 2000 e uno dei protagonisti del ciclismo italiano di quegli anni.

Domani sarà invece il giorno della Granfondo Diablo Val Formazza, giunta alla quarta edizione e dedicata a Claudio Chiappucci, "El Diablo", uno dei corridori italiani più popolari degli anni Novanta.

La partenza è prevista alle 8.30 da Valdo. I ciclisti scenderanno lungo la valle fino a Pieve Vergonte, per poi affrontare la lunga risalita verso la Formazza e l'arrivo a Riale, in uno scenario che mette insieme sport e alcuni dei panorami più spettacolari delle Alpi ossolane.

Per entrambe le manifestazioni sarà possibile iscriversi anche sul posto prima della partenza.

"Sarà una festa del ciclismo", spiega Massimo Fiumanò, ideatore e organizzatore dell'evento insieme all'Ossola Cycling Team.

La due giorni non sarà però soltanto competizione. Domani pomeriggio, tra l'arrivo della Granfondo e le premiazioni, nell'area feste di Valdo è in programma anche il talk "Piemonte in sella. Dalle grandi sfide al cicloturismo per tutti: il piacere di pedalare", iniziativa sostenuta dalla Regione Piemonte.

Sul palco saliranno Stefano Garzelli e Claudio Chiappucci, insieme allo stesso Fiumanò. A moderare l'incontro sarà Stefano Scacchi, giornalista sportivo de La Stampa e di Bike Channel.

Il confronto partirà dalle imprese del grande ciclismo per arrivare al presente e soprattutto alle opportunità offerte dal cicloturismo, sempre più importante anche per la promozione delle vallate alpine. La bicicletta non soltanto come sport e competizione, quindi, ma come strumento per scoprire il territorio, i piccoli borghi e le bellezze naturali della montagna.

E dietro alla manifestazione c'è anche un progetto ancora più ambizioso: riportare il Giro d'Italia alla Cascata del Toce.

"Noi coltiviamo un sogno – dice Fiumanò – riportare il Giro alla Cascata nel 2028, per il 25° anniversario dell'ultimo scatto di Pantani. Non sarà facile, ma ci stiamo lavorando".

Un obiettivo che darebbe alla Formazza la possibilità di tornare, venticinque anni dopo quella giornata del 2003, al centro del grande ciclismo internazionale. Intanto, oggi e domani Garzelli e Chiappucci riporteranno sulle strade della valle il ricordo di Pantani, insieme a centinaia di appassionati chiamati a vivere una vera festa delle due ruote.