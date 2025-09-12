 / Cronaca

Escursionista in difficoltà a Craveggia, recuperato dai vigili del fuoco

Le squadre hanno tratto in salvo una persona che aveva perso l'orientamento ed era in condizioni di affaticamento

Intervento ieri pomeriggio dei vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con soccorso alpino e Sagf, che alle 16.30 circa sono intervenuti nel territorio del comune di Craveggia per attività di ricerca e recupero di una persona che aveva perso l’orientamento e in condizioni di affaticamento. La persona veniva individuata e recuperata dal reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa con Drago VF166 e successivamente trasferita in luogo sicuro ove ad attenderla vi era la squadra di Domodossola.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

