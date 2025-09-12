Escursionista in difficoltà a Craveggia, recuperato dai vigili del fuoco

Intervento ieri pomeriggio dei vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con soccorso alpino e Sagf, che alle 16.30 circa sono intervenuti nel territorio del comune di Craveggia per attività di ricerca e recupero di una persona che aveva perso l’orientamento e in condizioni di affaticamento. La persona veniva individuata e recuperata dal reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa con Drago VF166 e successivamente trasferita in luogo sicuro ove ad attenderla vi era la squadra di Domodossola.
