Valle Vigezzo, giornata di superlavoro per il soccorso alpino: tre interventi per cercatori di funghi in difficoltà

Boschi presi d'assalto dai cercatori di funghi oggi in Valle Vigezzo e superlavoro per il soccorso alpino. Gli uomini coordinati da Davide Allesina sono stati impegnati in tre diversi interventi.

La stazione vigezzina del soccorso alpino è stata infatti operativa ben tre volte. La prima emergenza è scattata in mattinata alla Piana di Vigezzo dove una donna si è infortunata mentre cercava funghi nella fascia boschiva sotto i condomini e si è procurata traumi alla caviglia e al polso.

Nel primo pomeriggio invece un fungiatt è scivolato al Blitz, in territorio comunale di Craveggia, precisamente all'alpe Cailina: per lui un trauma al ginocchio, è stato tratto in salvo dall'eliambulanza.

Infine nel tardo pomeriggio nuova emergenza, questa volta a Druogno, dove un fungiatt si è smarrito mentre cercava porcini nella valle del rio Ragno.In questo caso oltre al soccorso alpino sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l'uomo che è stato recuperato dall'elicottero Drago di Malpensa.

Impegnati anche i vigili del fuoco di Domodossola, il Sagf e i Carabinieri di Varzo. “La sinergia è fondamentale, in particolare l’ottima collaborazione con il personale volo dei vigili del fuoco di Malpensa” tiene ad evidenziare il capostazione del soccorso alpino vigezzino, Davide Allesina.