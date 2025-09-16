Tragedia sul lavoro a Palagnedra: Cgil e Unia Ticino unite nel cordoglio e nella denuncia

Un nuovo dramma sul lavoro ha colpito il territorio di confine tra Verbano Cusio Ossola e Ticino. La scorsa notte a Palagnedra è morto Renzo Rao, operaio e giovane padre di famiglia residente a Intra.

La notizia ha suscitato dolore e indignazione da entrambi i lati della frontiera. In una nota congiunta, i segretari generali Michele Piffero (Cgil Novara e Vco) e Giangiorgio Gargantini (Unia Ticino) hanno espresso cordoglio e solidarietà ai familiari, ai colleghi e agli amici della vittima, accompagnati però da una forte denuncia.

«Non è accettabile – dichiarano Piffero e Gargantini – uscire di casa per andare a lavorare e non farvi più ritorno. Le morti sul lavoro non sono fatalità, ma tragedie che troppo spesso nascono da ritmi forzati, da scarsa formazione o da mancanza di attenzione alle misure di prevenzione. La sicurezza deve essere la priorità assoluta, non un optional».

I due sindacalisti ribadiscono inoltre la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, garantendo condizioni di lavoro rispettose della salute e della vita delle persone: «Serve un impegno concreto delle istituzioni e delle imprese – proseguono – per assicurare che ogni lavoratore possa operare in sicurezza, con i giusti tempi e con la formazione adeguata».

Cgil e Unia hanno infine rinnovato la volontà di collaborare insieme, Italia e Svizzera, per contrastare un fenomeno che continua a colpire famiglie e comunità e che lascia dietro di sé dolore e rabbia.