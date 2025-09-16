Expo Italo-Svizzera: aggiornato il programma degli incontri istituzionali del 17 settembre

Per motivi organizzativi cambia il programma degli incontri istituzionali dell’Expo Italo-Svizzera, in programma mercoledì 17 settembre 2025 a Domodossola.

L’evento “Territori in movimento: strategie comuni per un confine che crea valore”, inizialmente previsto alle ore 18.00, si terrà invece alle 17.00. A seguire, alle 18.00, avrà luogo l’incontro “Confini che uniscono: infrastrutture e dogane per la mobilità del futuro”, originariamente programmato per le 17.00. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nella Cappella Mellerio.

Il primo convegno vedrà la partecipazione di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, e altri rappresentanti istituzionali del Ticino e del Vallese.

Nel secondo incontro, dedicato al tema dei trasporti e della logistica transfrontaliera, interverranno tra gli altri i sindaci di Locarno e Briga, esponenti delle ferrovie svizzere e italiane e l’Agenzia delle Dogane.

Un’occasione per rafforzare il dialogo tra Italia e Svizzera e condividere strategie comuni su temi chiave per lo sviluppo del territorio alpino e transfrontaliero.