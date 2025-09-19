Lunedì i funerali di Tiziano Pirazzi, morto tragicamente nei boschi dell'Alpe Prà

Saranno celebrati lunedì 22 settembre alle 10.30 nella chiesa di Pieve Vergonte i funerali di Tiziano Pirazzi, tragicamente scomparso all’età di 67 anni. L’uomo ha perso la vita nei boschi dell’Alpe Prà, nella zona sopra Fomarco, dove ieri – giovedì 18 settembre – si era recato alla ricerca di funghi.

Pirazzi avrebbe dovuto incontrare un amico per pranzare insieme, ma non ha più fatto ritorno: nel pomeriggio erano scattate le ricerche del soccorso alpino, supportato dall’elicottero Drago. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Tiziano Pirazzi era conosciuto in paese per la sua passione per lo sport, in particolare per la bicicletta, a cui si è dedicato dopo la pensione. Lascia la compagna Milena Dipietrantonio, la figlia Evelina, il fratello Vittorio con Maria, la nipote Cristina con Matteo e il piccolo Enea.

Il rosario sarà recitato, sempre nella chiesa di Pieve Vergonte, domenica 21 settembre alle 20.00.