 / Cronaca

Cronaca | 19 settembre 2025, 15:31

Altri tre cercatori di funghi soccorsi in Val Vigezzo

Il primo è rimasto bloccato su una cengia, il secondo è infortunato mentre il terzo è caduto in un canalone

Altri tre cercatori di funghi soccorsi in Val Vigezzo

Ancora tre interventi del soccorso alpino in Val Vigezzo per il recupero di altrettanti cercatori di funghi. Secondo le prime informazioni, uno sarebbe rimasto bloccato su una cengia, mentre il secondo è infortunato; il terzo, infine, è caduto in un canalone, precipitando per dieci metri. Sul posto anche i militari del Sagf e i vigili del fuoco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore