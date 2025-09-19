Altri tre cercatori di funghi soccorsi in Val Vigezzo

Ancora tre interventi del soccorso alpino in Val Vigezzo per il recupero di altrettanti cercatori di funghi. Secondo le prime informazioni, uno sarebbe rimasto bloccato su una cengia, mentre il secondo è infortunato; il terzo, infine, è caduto in un canalone, precipitando per dieci metri. Sul posto anche i militari del Sagf e i vigili del fuoco.