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Video | 21 settembre 2026, 17:58

Sport, Paolo Grasso: "Buona reputazione chiave per una comunicazione efficace"

Sport, Paolo Grasso: &quot;Buona reputazione chiave per una comunicazione efficace&quot;

(Adnkronos) - "La tenuta della reputazione dipende da quanto è stata costruita solidamente nel tempo: una struttura solida regge sicuramente meglio al singolo evento avverso quando, di fronte ad esso, si riesce a comunicare in modo efficace. Questo vale nello sport, nella comunicazione istituzionale e nella politica". Sono le parole di Paolo Grasso, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Sen. Matteo Salvini, partecipando a Roma all'evento organizzato per presentare il diciannovesimo numero del The Corporate Communication Magazine, dal titolo "Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale", prodotto dall'Osservatorio International Corporate Communication Hub. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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