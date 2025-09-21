Al via la quinta edizione del Master sulla gestione e promozione del sistema montano

È stata presentata la quinta edizione del Master Executive in Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree Interne – Manager dei Sistemi Territoriali, promosso dalla Saa–School of Management dell’Università di Torino in collaborazione con Uncem e Ancim. Il corso, interamente online, si propone di formare figure professionali in grado di progettare, gestire e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e delle aree interne.

Il master è rivolto a dirigenti e funzionari di enti pubblici e consortili, professionisti già operanti nel settore e laureandi o laureati che intendano specializzarsi nella gestione e valorizzazione dei sistemi territoriali. L’obiettivo è fornire competenze concrete per unire gestione amministrativa, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, innovazione e coesione sociale, in linea con le politiche regionali, nazionali ed europee.

Il percorso formativo mira a trasmettere strumenti pratici per affrontare le sfide dei territori locali, dal rafforzamento dei servizi pubblici alla promozione economica e culturale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo endogeno delle montagne italiane. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo uncem.piemonte@uncem.it.