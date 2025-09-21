Erasmus, due nuove opportunità in Europa per i giovani del Vco

Eurodesk Vco e cooperativa Vedogiovane propongono due nuovi progetti Erasmus, dedicati a studenti maggiorenni, che prenderanno il via in autunno. Il primo è "Youth for active european citizenship", che si tiene dal 30 ottobre al 5 novembre a Rezekne, in Lettonia. Il secondo, invece, è lo scambio “Invest in YOUth”, dal 31 ottobre a 9 novembre a Bansko, in Bulgaria.

È possibile inviare la propria candidatura tramite WhatsApp al numero 348 3649459, indicando comune di residenza, età e recapiti.

Le proposte fanno parte del progetto “Competenze per l’Europa”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco e gestito in rete dalla provincia del Vco, Comuni Fondo Giovani Vco e Vedogiovane.